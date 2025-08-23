IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Серина Уилямс призна, че отслабва с лекарства

Бившата тенис шампионка разкри, че се чувства прекрасно

23.08.2025 | 18:05 ч. Обновена: 23.08.2025 | 18:30 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Серина Уилямс разкри пред списание People, че е използвала лекарството GLP-1 за отслабване

Иконата на тениса казва, че е отслабнала с над 14 килограма и се чувства от здрава от всякога, след като преди се е борила с килограмите след раждането на децата си

Тя разказва открито за своя път и споделя, че приемането на GLP-1 е подобрило работата, която вече е вършила чрез диета и упражнения

Серина Уилямс разкрива ключа към успеха си в процеса на отслабване.

43-годишната шампионка по тенис сподели пред списание People, че е използвала лекарството GLP-1, за да си помогне с отслабването, и оттогава е свалила 14 килограма.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Серина Уилямс
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem