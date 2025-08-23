Серина Уилямс призна, че отслабва с лекарства

Серина Уилямс разкри пред списание People, че е използвала лекарството GLP-1 за отслабване

Иконата на тениса казва, че е отслабнала с над 14 килограма и се чувства от здрава от всякога, след като преди се е борила с килограмите след раждането на децата си

Тя разказва открито за своя път и споделя, че приемането на GLP-1 е подобрило работата, която вече е вършила чрез диета и упражнения

Серина Уилямс разкрива ключа към успеха си в процеса на отслабване.

43-годишната шампионка по тенис сподели пред списание People, че е използвала лекарството GLP-1, за да си помогне с отслабването, и оттогава е свалила 14 килограма.

