Том Круз и Ана де Армас скъсаха

Том Круз и Ана де Армас са се разделили. За връзката между 63-годишния актьор и 37-годишната актриса се заговори през февруари.

Двамата няколко пъти бяха забелязвани заедно по срещи. Но звездите са решили да прекратят връзката си, тъй като са осъзнали, че е по-добре да са просто приятели.

От "The Sun" обясняват, че връзката се е изчерпала и двамата вече не се срещат.

"Те просто осъзнаха, че нямат бъдеще и са по-добри като приятели. Искрата между тях си отиде, но те все още се обичат компанията на другия, а и двамата се държат наистина като възрастни относно това. Тя вече е избрана за следващия негов филм, така че те ще продължат да работят заедно", коментира източник на "The Sun".

