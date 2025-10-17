Групата "Обнови Европа" в ЕП: Делото срещу Благомир Коцев е политическо

Групата "Обнови Европа" в Европейския парламент определи делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев като политически мотивирано.

Говорителят на групата Винсент Стюър заяви на пресконференция, че средствата за България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) трябва да бъдат изцяло спрени, съобщи БТА. .

По искане на "Обнови Европа" следващата сряда ЕП ще обсъди темата "Продължаващите нападки срещу демократичните институции и върховенството на закона в България". На пресконференцията по повод предстоящата сесия на евродепутатите в Страсбург днес говорител на парламентарната група отбеляза, че вчера Софийският апелативен съд отново не уважи искането за освобождаване на кмета Коцев. Това е шестият пореден случай по това политически мотивирано дело, каза говорителят.

Това е проблем за всички нас, защото случаят е част от по-широки действия, свързани с овладяването на държавата, коментира говорителят. "Обнови Европа" призовава за освобождаването на варненския кмет и за преразглеждане на делото, за спиране изцяло на плащането по второто искане на България. Правилата за ПВУ са така написани, че да защитават върховенството на закона. В момента се случва точно обратното, институциите за борба с корупцията се използват като политическо оръжие, добави той.

По същия повод говорителят на групата "Европейски консерватори и реформисти" (ЕКР) Стивън Джоунс посочи, че наскоро е бил на посещение в нашата страна. Той отбеляза, че евродепутатите от "Има такъв народ" (ИТН) са част групата на ЕКР и от управляващото мнозинство в България. По неговите думи ИТН допринася за стабилността на правителството. Надявам се дебатът за България да отчете, че в ЕП има представители на партията "Възраждане", част от групата "Европа на суверенните нации", призова Джоунс. Те имат споразумение за стратегическо сътрудничество с партията на Владимир Путин "Единна Русия". Това много ни тревожи и трябва да тревожи всички в ЕП, които имат предвид руското влияние над нашия демократичен начин на живот, настоя говорителят.

През септември говорител на Европейската комисия потвърди, че е получено писмо от "Обнови Европа", в което случаят с варненския кмет се обвързва с плащанията по ПВУ. В началото на октомври говорител на институцията поясни, че между двата въпроса няма връзка. Междувременно ЕК даде предварително одобрение за плащане към нашата страна по ПВУ и уточни, че реформата на Комисията за борба с корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество остава неизпълнена, затова предлага временно да отложи осигуряването на част от средствата.