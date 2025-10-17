София кандидатства за изграждане на канализация в осем района

От Столична община съобщиха, че ще кандидатстват за изгеаждане на канализация в осем района. Планът е до май 2029 г., а 31 хиляди жители да бъдат свързани с канализацията. Паралелно с това да бъдат подновени и старите им водопроводи. Общият размер на планираните инвестиции е над 224 млн. лева.

СО внесе проектно предложение за изграждане и модернизация на ВиК инфраструктура, с което кандидатства за финансиране по Програма "Околна среда" 2021–2027 г., посочват от администрацията и добавят, че това е най-мащабната инвестиция във ВиК инфраструктура в София през 21-ви век. С реконструкциите ще се постигне и по-високо качеството на водоснабдяването – паралелно с осигуряването на канализация ще бъдат подменени старите, амортизирани водопреносни тръби.

"Панчарево" – с. Герман; "Искър" – кв. "Димитър Миленков" и кв. "Абдовица"; "Надежда" – кв. "Илиянци" и кв. "Орландовци"; "Връбница" – кв. "Модерно предградие"; "Витоша" – кв. "Симеоново"; "Овча купел"; гр. Нови Искър; Банкя – с. Иваняне са районите, които ще обхване инвестицията.

Инвестициите, които Столична община допълнително ще направи, са цялостно асфалтиране на уличните платна, изграждане на тротоарни настилки, благоустрояване. Общината ще финансира допълнителни дейности по инфраструктурата, за да се възстанови всичко – от тротоарите до пътните настилки на цялата улица.