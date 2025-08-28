4 зодии получават неочаквана закрила в края на август

Непредсказуемият Уран образува секстил с нежния Нептун на 28 август. Това ще донесе неочаквани божествени послания и необичайни, но добри ситуации за 4 зодии.

Ако сте родени под някой от тези знаци, добре е да държите очите, ушите и сърцето си отворени, за да получите и възприемете съобщенията, които вашите ангели пазители ви изпращат. Това, което чувате и усещате, може да има дълбоко влияние върху вашия поглед от сега до края на годината.

Сега е моментът да се вслушате във вътрешния си глас, в своята интуиция или в т.нар. шесто чувство.

Овен

Овните претърпяват огромни промени тази година, благодарение на слънчево затъмнение, което се случи в края на март, последвано от влизането на Сатурн и Нептун в техния първи дом на идентичността. Следователно, този обикновено уверен знак може да се чувства несигурен относно следващите си ходове. Когато Уран образува секстил с Нептун на 28 август, ще пристигнат ясни сигнали за това какво да се прави, как да се действа и кога да се действа, което ще даде на Овена така необходимата яснота. Повтарящи се числа и знаци като рога, тигрови лилии, саламандри, пламъци и диаманти ще бъдат особено значими символи за Овен в края на август и началото на септември.

