Откриха ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика

Откритието е направено в източния край на форума

29.08.2025 | 08:52 ч. Обновена: 29.08.2025 | 09:59 ч. 1
Снимка БГНЕС

Археолозите в Хераклея Синтика се натъкнаха на нова интересна находка - част от ръка на статуя. Смята се, че е от статуя на Херакъл.

Той е сред най-почитаните древногръцки герои, дал името на града. Почитан е като бог и според легендите в приет на Олимп. Познат е и като Херкулес.

Екипът на проф. Людмил Вагалински направи откритието в източния край на форума на Хераклея Синтика.

Предполага се, че тя е част от статуя с надчовешки ръст. Сигурно е, че е точно на Херакъл, защото се вижда характерно свиване на пръстите при опирането на кривака, неизменен атрибут на този митичен герой.

На същото място преди няколко години археолозите разкриха очертания на сграда с ниша и два мраморни фрагмента - части от крак и от кривак. Още тогава се появиха предположения, че става дума за храм на Херакъл, но разкопките трябваше да бъдат спрени. 

В началото на месеца работата на това място бе възобновена и ще продължи до края на септември. Усилията ще бъдат насочени основно върху две сгради - храмът на Херакъл, както и обществена баня. /БТА

хераклея синтика ръка статуя херакъл
