Зодиите, на които краят на лятото носи небивал късмет

Вижте щастливците

29.08.2025 | 21:00 ч. Обновена: 30.08.2025 | 04:34 ч. 1
Снимка: iStock/Blackzheep

Повечето хора тъгуват, когато усещат, че лятото си тръгва. С него приключват дългите дни и нощи, високите температури, ваканциите на морето, безгрижните дни и летните купони. Но за някои краят на сезона пък ще донесе късмет и повече позитивни емоции. Ето кои са щастливците, според "rbcu".

Рак

Раците сега ще излязат от труден период и го оставят в миналото. Най-накрая ще са способни да се почувстват спокойни и в хармония. Следва период, в който да си възвърнат емоционалната сила и да заздравят личните връзки. Във финансовата сфера ги чакат нови възможности. Нека не се страхуват да действат. Интуицията им ще им помогне да вземат правилните решения.

Лъв

Тези огнени зодии в края на лятото навлизат в период на късмет и позитивни промени. Сега е времето Лъвовете да покажат лидерските си качества и да продължат напред смело, без страх и с увереност. Обстоятелствата в работата ще са в тяхна полза. Започват да берат плодовете на успеха от важни за тях проекти. Близките им хора ги подкрепят и това им вдъхва увереност. Нека не губят вяра в способностите си.

