Трус в Турция от 4 по Рихтер предизвика паника

Не се съобщава за разрушения и пострадали

26.10.2025 | 20:22 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) съобщи, че земетресение с магнитуд 4 по Рихтер е разтърсило южния окръг Диарбекир.

Епицентърът на земетресението е в селището Хани, в 14:49 местно време (13:49 българско време) на дълбочина 13,15 км, предава БТА. Трусът се е усетил и в околните окръзи в Югоизточен Анадол.

Не се съобщава за разрушения и пострадали, но трусът е предизвикал паника на много места. Екипи на АФАД са изпратени за наблюдение на терена. 

"Земетресението в Диарбекир е следствие от натрупването на енергия в района Битлис-Загрос след разрушителните земетресения от 6 февруари 2023 година”, коментира пред телевизия НТВ турският сеизмолог проф. д-р Наджи Гюрюр, предупреждавайки за "необходимост от повишено внимание“.

