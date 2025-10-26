Изследователи доказаха: Извънземни са наблюдавали ядрени тестове на Земята

Изследователи твърдят, че доказателствата за нечовешка интелигентност, действаща в близост до ядрени съоръжения в САЩ, вече са научно потвърдени, като за първи път такива открития са били подложени на рецензиране от учени.

Ново революционно проучване е предоставило убедителни доказателства, че нещо е наблюдавало ядрените съоръжения от космоса много преди първите спътници да бъдат изведени в орбита, пише Daily Mail .

Д-р Беатрис Вилароел от Северния институт по теоретична физика в Швеция твърди, че е открила ясна връзка между ядрените опити между 1949 и 1957 г. и увеличаването на броя на мистериозните ярки точки, известни като „преходни явления“, появяващи се в небето. Тези преходни явления не се считат за природно явление – д-р Вилароел твърди, че те проявяват висока отразяваща способност и дори въртене, подобно на летяща чиния.

Новото проучване бележи важен етап, тъй като повечето статии, твърдящи съществуването на неидентифицирани аномални явления (NAP), се отхвърлят от научната общност. Този път обаче успешната рецензия на статията означава, че други учени са проучили предоставените данни и не са намерили нищо, което да оспори заключенията като поредната неподкрепена история за НЛО.

По време на проучването екипът установи, че вероятността за наблюдение на мистериозни преходни явления в небето непосредствено преди или непосредствено след ядрени опити е с 45% по-висока. Интересното е, че всички тези обекти са се появили, преди хората да изстрелят първите сателити в орбита. Освен това, каквито и да са били тези обекти, те са били много плоски и отразяващи като огледало – учените не са могли да намерят нищо подобно в природата.

Според д-р Вилароел, тя и д-р Стивън Брул са анализирали мистериозни обекти с форма на звезди, запечатани на стари снимки, направени като част от проучване на небето от обсерваторията Паломар в Калифорния през ранните години на ядрените оръжия в САЩ, Великобритания и Съветския съюз.

Учените се фокусираха върху 124 ядрени теста, проведени от трите страни. Трябва да се отбележи, че във всички случаи експлозиите са се случили на открито, а не под земята, както е днес. Резултатите показват, че неизвестните обекти са се появявали за кратко време, а след това са изчезвани. Те са били заснети с камера, преди хората да започнат да изстрелват обекти в космоса, и затова не могат да се считат за изкуствени обекти.

Изследователите са установили не само увеличение на наблюденията на НЛО в дните на ядрените тестове, но и 8,5% увеличение на общия брой преходни обекти, заснети на фотографии. В повечето случаи неизвестните обекти са се появявали в небето на следващия ден след ядрените тестове, което показва, че вероятно не са били просто ивици или облаци, образувани от експлозиите.

Авторите на работата признават, че природата никога не престава да изненадва хората и затова е невъзможно напълно да се изключи съществуването на някакво друго обяснение. Въпреки това, авторите на проучването считат, че най-рационалното обяснение е изкуствени обекти, наблюдаващи човешки ядрени опити.

Трябва да се отбележи, че някои изследователи сега смятат, че новото изследване може да бъде „първото научно доказателство за съществуването на нечовешка интелигентност“. По време на проучването учените откриха повече от 100 000 преходни обекти, от които около 35 000 са само в северното полукълбо.

Проучването установи около 60 такива изкуствени обекти, плаващи в орбита в дните на ядрените опити, а очевидци съобщиха за наблюдения на НЛО. В дните, в които се е случвало само едно от тези две събития, този брой е спаднал до 40.