Сезон на Скорпиона – идеи за маникюр в стил черен романтизъм

Идеални за новия астрологичен период

26.10.2025 | 19:36 ч. 0
Снимка: Istock

Сезонът на Скорпиона продължава от 22 октомври до 21 ноември, въвеждайки месец на лоялност, страст и помирение със собствената ни душа. През това време представителите на тази зодия се разкриват истински, празнувайки Хелоуин, а уютът на късната есен усилва тяхната естествено защитна, чувствена енергия. Независимо дали сте родени под знака на Скорпион, това е идеален момент да прегърнете скъпоценни тонове и мистични, вампирски завършеци, плюс креативни дизайни, които се насочват към вашите страстни, емоционални, интуитивни и находчиви страни. 

Имайки предвид всичко това, ние събрахме колекция от впечатляващи маникюри за сезона на Скорпион, които да ви потопят в красивото изкуство на есента. Намерете своя любим дизайн по-долу.

Омбре маникюр

Цветовата палитра на Скорпион включва горски плодове, вариращи от къпина до червена боровинка и касис. Колкото и красиви да са всички тези нюанси сами по себе си, те могат да бъдат още по-впечатляващи, когато се смесят. Вземете например този омбре маникюр. Финият преход от каберне към мерло създава зловещо-шикозен ефект, който ще плени всеки около вас. Най-хубавото? Можете лесно да си направите маникюра сами с тънка гъба за грим и два цвята лак.

Черна череша

На пръв поглед този плътен тъмен черешов лак изглежда непрозрачен. На правилната светлина обаче се вижда онзи хипнотизиращ полупрозрачен ефект. Финото преминаване на светлината прави този богат лак в стил Скорпион още по-впечатляващ.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

идеи за маникюр
