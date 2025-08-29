Голямата дъщеря на Сталоун, която имаше порок на сърцето, навърши 29

Силвестър Сталоун отпразнува рождения ден на голямата си дъщеря София по най-добрия начин.

Най-голямата от трите дъщери на Сталоун и съпругата му Дженифър - Флавин, навърши 29 години.

Силвестър се възползва от възможността да сподели няколко снимки с нея през годините.

София претърпя две сърдечни операции заради вроден порок на сърцето, но в последните години е добре.

Първата операция е извършена, когато тя е едва на два месеца, а втората - на шестнадесет години, след като припада, докато играе волейбол.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg