Голямата дъщеря на Сталоун, която имаше порок на сърцето, навърши 29

Силвестър отбеляза празника с невиждани до сега снимки на най-голямото си момиче

29.08.2025 | 23:15 ч. Обновена: 30.08.2025 | 01:43 ч. 0
Снимка: Getty Images

Силвестър Сталоун отпразнува рождения ден на голямата си дъщеря София по най-добрия начин.

Най-голямата от трите дъщери на Сталоун и съпругата му Дженифър - Флавин, навърши 29 години.

Силвестър се възползва от възможността да сподели няколко снимки с нея през годините.

София претърпя две сърдечни операции заради вроден порок на сърцето, но в последните години е добре.

Първата операция е извършена, когато тя е едва на два месеца, а втората - на шестнадесет години, след като припада, докато играе волейбол.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Силвестър Сталоун
