Софи Търнър и аристократът пак скъсаха?

Актрисата е в приложение за запознанства

02.09.2025 | 00:05 ч. Обновена: 02.09.2025 | 01:07 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Софи Търнър и Перегрин Пиърсън май пак са се разделили. 29-годишната актриса е била забелязана в приложението за запознанства за знаменитости - Raya, което породи тези слухове.

Звездата е изброила, че се интересува от "музика, паста, филми, семейство, слънце, приятели", издават от вестник на "The Sun".

Софи и 30-годишният Перегрин започнаха връзката си през октомври 2023 г. През април тази годипа се появиха слухове, че двамата са скъсали. Но през юни бяха забелязани заедно на музикалния фестивал Glastonbury.

звезди Софи Търнър раздяла Перегрин Пиърсън
