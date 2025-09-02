Софи Търнър и аристократът пак скъсаха?

Софи Търнър и Перегрин Пиърсън май пак са се разделили. 29-годишната актриса е била забелязана в приложението за запознанства за знаменитости - Raya, което породи тези слухове.

Звездата е изброила, че се интересува от "музика, паста, филми, семейство, слънце, приятели", издават от вестник на "The Sun".

Софи и 30-годишният Перегрин започнаха връзката си през октомври 2023 г. През април тази годипа се появиха слухове, че двамата са скъсали. Но през юни бяха забелязани заедно на музикалния фестивал Glastonbury.

