Най-добрите дестинации в Европа, които да посетите през септември

Дори и след летния сезон, все още мечтаем за почивка на красиво и интересно място.

Два дни или дълъг уикенд за опознаване на нови места, исторически забележителности и уникална природа - какво по-хубаво? Казват че, септември е един от най-подходящите месеци за посещение на много европейски дестинации.

За пътуване през септември 2025 в Европа изберете региони като Средиземноморието, включително Гърция, Италия и Хърватия. Това са едни от идеалните места за посещение заради приятния си топъл климат и по-слънчеви дни.

За любителите на по-мекия климат, подходящи са градове като Рим и Париж, перфектни за пешеходни турове и разглеждане на интересни места като Колизеума и Айфеловата кула.

За по-бюджетно пътуване можете да се възползвате от по-ниски цени за настаняване и пътуване през преходния сезон.

Най-доброто време за пътуване през септември

От началото до средата на месеца периодът е просто идеален за кратки или дори по-дълги пътувания в Европа. След края на лятото има по-малко туристи, а цените за полети и настаняване са доста по-достъпни.

В края на месеца времето става по-хладно, но все още можете да се насладите на някои по-интересни места, които са претъпкани през летния сезон.

Най-добрите европейски дестинации за посещение през септември

Средиземноморските острови

През септември места като Малта, Сицилия, Сардиния и Корфу предлагат приятни топли температури за плаж, разходки и дейности на открито.

В Малта можете да разгледате исторически дестинации като Валета и средновековния „Тих град“ Мдина. Насладете се на природната красота, като посетите известната Синя лагуна или плажове като залива Мелиха.

Можете да си направите романтична разходка с лодка, да се гмуркате и да опознаете красивата брегова линия. Сред културните забележителности са храмовете Хагар Ким, Мнадждра и традиционното рибарско селище Марсашлок.

Щом е в Италия, със сигурност има какво да видите. Ако изберете Сицилия през септември, можете да посетите зашеметяващата Долина на храмовете, очарователния остров Ортиджа в Сиракуза и Античния театър в Таормина.

Ще се насладите на спиращи дъха гледки и невероятна история. Разгледайте вулкана Етна, разходете се в Националния парк Мадоние или се отпуснете на красив плаж като Сан Вито Ло Капо. Не пропускайте да посетите Палермо, бароковия град Ното и мозайките във Вила Романа дел Казале.

