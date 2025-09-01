"Аз бях най-големият критик на бюджетните политики от 2021 година досега. Надявах се новото правителство, при това - редовно, с реформаторски десни партии, да губи по-малко време в оправдания с миналото и да полага повече усилия. За съжаление то избра друг подход – колата се беше засилила надолу отпреди и вместо да ударят спирачки, те я засилват още повече. Не знам кой ще оправя нещата после", на мнение е бившият министър на икономиката Николай Василев.

"На този бюджет всичко му е лошо. Нямам големи критики към приходите – те се развиват над очакванията. От друга страна беше предвидено да растат още по-добре – с близо 30% годишно. Няма нормален икономист, който да смята, че това е възможно. Направиха го, за да вържат козметично дефицита на 3%, а всъщност се очертава той да бъде много повече. Но моите критики са само към разходите. Това е поредното правителство, което не полага никакво усилие за намаляването им – няма съкращения, оптимизации", каза пред Nova news Василев.

По думите му страна ни върви към румънския вариант. "Добре, че влизаме в еврозоната", каза икономистът и обясни, че ако догодина е трябвало да се решава това, България нямаше да приеме единната валута заради дефицита.

Василев подчерта, че няма никакви икономически причини да има дефицит в момента. Трябвало е да имаме излишък. Той запита какво е лошото, което се е случило през годината – не се харчат пари за военни разходи, за мигранти, пандемии, природни бедствия, няма рецесия и безработица.

“За какво харчим в момента? Ние харчим по принцип, защото сме прахосници”, заяви Василев и добави, че Европа ще изисква от нас финансова дисциплина, тъй като 3% дефицит важи за държавите в и извън еврозоната.

Бившият икономически министър обясни, че ако има инфлация, тя ще се държи на големите бюджетни разходи, големите дългове и големият ръст на заплатите. “В икономиката няма измислен модел, в който заплатите да растат с двуцифрен процент толкова години наред, а в същото време да има отрицателна инфлация”, допълни той.

Василев каза, че е против регулирането на цени, надценки, както и създаването на държавни магазини. И допълни, че правителствата трябва да осигуряват по-добре конкуренция, комуникация и информация. По отношение на държавните магазини той каза, че те ще бъдат на загуба, ще има политика в назначенията, доставчиците, ще има корупция и ще се предлагат нискокачествени стоки.