Лиъм Пейн не успя да навърши 32 г., Кейт Касиди с трогателно послание

Лиъм Пейн щеше да навърши 32 г. на 29-и август. Певецът, който беше част от One Direction, си отиде от този свят на 16-и октомври 2024 г. Тогава той падна от балкон в хотел в Буенос Айрес, Аржентина след прием на алкохол и наркотици.

Последната му приятелка, Кейт Касиди, която беше с него до смъртта му трогна феновете с емоционален пост в края на миналата седмица.

"Мой най-скъп Лиъм. Сърцето ми се къса, че не мога да ти дам физическа картичка за рожден ден днес. Че не мога да чуя смеха ти или да ти кажа всичките тези неща, които ми се иска да бях казала още хиляда пъти. Трудно ми е да намеря правилните думи, но ще започна с най-очевидното, честит рожден ден. Днес щеше да си на 32 г. В твоите 31 години, които ти беше тук на тази земя, ти донесе толкова много радост, щастие и надежда на много - особено на мен. Надявам се, че знаеш колко ярко все още блестиш, дори от там високо. Бих се отказала от години от живота си, само за да дам на теб още няколко. Липсва ми да създавам спомени с теб. Липсва ми да имаме неща, които заедно да чакаме с нетърпение. Но днес, моят подарък за рожден ден за теб е моята сила. Обещавам ти, че те празнувам теб допълнително днес, ще почитам живота ти и ще ценя всички красиви времена, които имахме. 29-и август ще бъде дата, която стои в сърцето ми до края на живота ми. Обичам те толкова много", написа Кейт към серия кадри с Лиъм в Instagram.

