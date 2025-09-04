Зодиите, които най-рядко постват в социалните мрежи

За тези зодии се знае, че много рядко използват социалните мрежи за публикуване. Те може да следят постовете, да си пишат с приятели често, да са онлайн, но не разкриват почти нищо за себе си и собствения си живот. Ето кои са те, според "The Every Girl".

Близнаци

Тези зодии не се страхуват от промените. Приятелите им знаят, че те са непредсказуеми, могат да вдъхновяват, креативни и комуникативни са. А и любопитни. Затова - те следят публикациите в социалните мрежи, лайкват, коментират, виждат почти всичко. Но и бързо им омръзва да прекарват много време в тях. Тези зодии копнеят за вълнение и нови преживявания - неща, които не могат да намерят в социалните мрежи, така че се отдават повече на приключения, прекарване много време навън, срещи, и не публикуват често.

Скорпион

Много недоверчиви зодии - и към хората, и към различни неща, нови моди. Подозрителни са към социалните мрежи, вероятно по-късно са си направили профили. Освен това, известно е, че Скорпионите са доста потайни, не обичат клюките, пазят личния си живот. Желаят да имат лично пространство и не споделят много - затова и рядко публикуват в социалните мрежи. Искат да контролират живота си. Обичат да са мистериозни. Но следят какво се случва с приятелите им и реагират на постовете им.

