„Frankenstein“ с Оскар Айзък и Джейкъб Елорди предизвика 13-минутни овации

Филмът на мексиканския режисьор Гийермо дел Торо „Frankenstein“ беше посрещнат с бурни овации, продължили цели 13 минути, на продължаващия филмов фестивал във Венеция 2025 г., който се провежда на остров Лидо.

Звездите на продукцията – Оскар Айзък в ролята на прочутия учен Виктор Франкенщайн и Джейкъб Елорди като ужасяващото му творение – бяха трогнати до сълзи, докато аплодисментите отекваха в залата.

Филмът получи изключително възторжена реакция във Венеция, където се състезава за престижния „Златен лъв“. В надпреварата участват и нови творби на Бени Сафди, Джим Джармуш, Катрин Бигълоу и Ноа Баумбах, а журито тази година е оглавено от режисьора на „The Holdovers“ Александър Пейн.

По време на дългата овация Дел Торо махаше към публиката и прегърна топло Елорди и Айзък. Елорди, видимо развълнуван, получи целувка по бузата от Айзък, докато двамата се прегръщаха, а Елорди отпусна брадичката си нежно върху главата на колегата си, пише Variety.

Готическата научнофантастична драма, също в надпреварата за „Златен лъв“, преосмисля класическия роман на Мери Шели от 1818 година. Тя разказва за гениален учен, който създава чудовище и предизвиква поредица от събития, водещи до трагичния им край. С продължителност 149 минути и бюджет от 120 милиона долара, филмът е сред основните кандидати за наградния сезон и едно от големите заглавия на Netflix.

Освен двамата главни актьори, на червения килим се появиха и други членове на екипа – Арън Тейлър-Джонсън, Джесика Уилямс, Джеси Уилямс и София Карсън.

„Frankenstein“ излиза по кината на 17 октомври, а на Netflix – на 7 ноември.