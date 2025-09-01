„Father Mother Sister Brother“ с Кейт Бланшет вдигна Венеция на крака

Последната лента с участието на Кейт Бланшет – „Father Mother Sister Brother“ на независимия режисьор Джим Джармуш – имаше световна премиера в неделя вечер на кинофестивала във Венеция и беше посрещната с петминутни аплодисменти на крака.

Бланшет, която заедно с Вики Крийпс играе двойка сестри в този „slice-of-life“ разказ за три различни семейства, сияеше от радост, докато салонът „Сала Гранде“ ехтеше от ръкопляскания. След финалните надписи Джармуш отдели време да целуне ръцете на своите водещи актриси – Бланшет, Крийпс, Шарлот Рамплинг, Майим Биалик и Индиа Мур. Лука Сабат представляваше мъжката част от екипа, тъй като Адам Драйвър и Том Уейтс – които играят баща и син във филма – не успяха да присъстват. След петте минути аплодисменти режисьорът кимна на актьорите си и те напуснаха сцената.

Филмът е изграден като триптих, проследяващ три отделни истории в различни държави, съсредоточени върху връзките между вече пораснали деца и техните отдалечени родители, както и отношенията помежду им. „Father“ се развива в североизточната част на САЩ, „Mother“ – в Дъблин, Ирландия, а „Sister Brother“ – в Париж.

Премиерата отбеляза завръщането на Джармуш във Венеция след 22 години – предишният му филм на Лидо беше „Coffee & Cigarettes“ (2003 г.). Режисьорът е по-познат като редовен гост в Кан, където представя заглавия като „The Dead Don’t Die“ (2019 г.), прожектиран на откриването.

Продуценти на „Father Mother Sister Brother“ са Шарл Жилибер („Annette“), Джошуа Астрачан, Картър Логан и Атила Салих Ючер. Филмът е продукция на Saint Laurent Prods., Mubi и The Apartment (част от Fremantle) в партньорство с компанията на Джармуш Badjetlag и CG Cinema на Жилибер. Съпродуценти от ирландска страна са Ричард Болджър и Конър Бари от Hail Mary. Лентата е подкрепена и от Fís Éireann / Screen Ireland, а финансиране идва от Cinema Inutile.

Mubi ще разпространява филма в киносалоните в Северна и Южна Америка, Великобритания, Ирландия, Бенелюкс, Турция и Индия. В Бенелюкс премиерата ще е съвместна инициатива на Cinéart и Mubi.