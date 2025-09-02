Венеция избухна, а Скалата се просълзи на премиерата на „The Smashing Machine“

Дуейн Джонсън (Скалата), Емили Блънт и Бени Сафди показаха на света първия самостоятелен режисьорски филм на Сафди – „The Smashing Machine“ – в понеделник на кинофестивала във Венеция. Лентата, посветена на легендарния боец по смесени бойни изкуства Марк Кер, който също присъстваше на премиерата, бе посрещната с бурни овации, продължили цели 15 минути и половина след първата ѝ прожекция.

Скалата, който е за първи път на филмовия фестивал във Венеция, влиза в ролята на Кер в драмата на A24, която проследява един от знаковите образи от безкомпромисната епоха на UFC. Филмът показва тежката му битка със зависимостите, с успехите и провалите, с любовта и приятелството – точно в разгара на неговата кариера. Емили Блънт е в образа на приятелката му, Доун Стейпълс, а актьорският състав се допълва от Райън Бейдър, Бас Рутен и Олександър Усик.

В залата цареше силно вълнение, когато светлините се включиха – Джонсън, Блънт, Сафди и самият Кер се прегърнаха топло пред аплодиращата публика.

Реакцията на зрителите бе не просто шумна, а направо възторжена – със силни ръкопляскания и възгласи - които успяха да разплачат Дуейн Джонсън, но коравият мъжага дори и не се пробва да скрие сълзите си. Бени Сафди също бе изключително развълнуван от бурните аплодисменти.

Сред гостите, които също не пестяха емоциите си, бе и акторът Сет Роугън. Той прекара целия ден, снимайки екипа – от пресконференцията следобед, през червения килим, до вечерната прожекция в залата, пише Deadline.

В ревюто си за медията критикът Деймън Уайз пише, че „Джонсън изцяло владее филма със забележителното си превъплъщение като Марк Кер, изчезвайки напълно под невероятните протези на Кадзу Хиру, така че откриващите кадри, представени като архивно видео от събитие в Сао Пауло през 1997 г., изглеждат досущ като истински.“

Уайз отбелязва още, че филмът – „биографична лента, която почти не следва класическата биографична схема и съзнателно отказва да бъде традиционен "biopic“ – съдържа всички правилни елементи, но ги поднася в изключително нестандартна, почти медитативна форма, подсилена от ефирния джазов саундтрак на Нала Синефро.

„Резултатът е филм, който винаги е една или две крачки пред зрителя – и това може да бъде дезориентиращо, меко казано“, категоричен е той.

На въпроса защо е решил да разкаже именно история от света на смесените бойни изкуства през 90-те години, Сафди обясни пред публиката във Венеция: „По онова време в спорта имаше нещо експериментално – всички тези различни бойни стилове се сблъскваха един с друг и се създаваше напълно уникално зрелище. Това беше и изключително сплотена общност – всички се познаваха, обичаха се, имаше огромна близост помежду им. Контрастът между този суров свят на битките и топлата човешка връзка, която ги обединяваше, ми се стори невероятно красив, и исках да го изследвам.“

Джонсън също сподели колко лично удовлетворение му е донесъл този проект, след години, в които Холивуд го е тласкал към комерсиални роли: „Когато си в Холивуд, всичко се върти около боксофиса. Гониш боксофиса. А той може да е оглушителен – да те изстреля в дадена категория. Аз направих тези филми и ги харесвах – някои бяха много успешни и добри, други не чак толкова. Но осъзнах, че в мен гори желание, че в главата ми има глас, който все повтаря: "Ами ако има нещо повече?“

„The Smashing Machine“ е продуциран и финансиран от A24 и ще излезе по кината в САЩ на 3 октомври. Сред продуцентите са Дейвид Коплан, Джонсън, Хайръм Гарсия, бившата съпруга на Скалата - Дани Гарсия, Бени Сафди и Ели Буш.

Дуейн Джонсън, обаче, даде и друг повод на публиката и медиите да онемеят, извън ролята му. Звездата, която винаги сме свързвали с масивната му мускулатура и внушителна физика, е свалил близо 30 килограма и изглежда коренно различно. Трансформацията му е толкова драстична, че на мнозина им се наложи да погледнат втори път.