Мощни маски с рициново масло спират косопада

Рициновото масло стимулира растеж на косата

04.09.2025
Снимка: iStock

Рициновото масло е изключително полезно за косата. То притежава естествени мазнини, които имат дълбоко подхранващ и хидратиращ ефект, като същевременно стимулират растежа на косата и намаляват косопада. Рициновото масло е природен продукт, който се използва от векове за красотата и здравето на косата и кожата. С него могат да се приготвят различни маски за коса за стимулиране на растежа.

Ето и три примерни рецепти за маски за коса с рициново масло за бърз растеж, които да опитате. 

Маска с рициново масло, мед и яйце 

Съставки:

  • 2 супени лъжици рициново масло;
  • 1 супена лъжица мед;
  • 1 голямо яйце. 

Приготвяне:

  • Разбийте яйцето. 
  • Към него добавете меда и рициновото масло. 
  • Разбъркайте енергично с телена бъркалка до получаване на гладка смес. 
  • Нанесете маската в корените на косата. 
  • Масажирайте в продължение на 5 минути. 
  • След това оставете маската да действа поне 1 час. 

Измийте с шампоан и нанесете подхранваща маска. 

Останалите рецепти за маска вижте в Az-jenata.bg.

