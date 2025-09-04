Мощни маски с рициново масло спират косопада

Рициновото масло е изключително полезно за косата. То притежава естествени мазнини, които имат дълбоко подхранващ и хидратиращ ефект, като същевременно стимулират растежа на косата и намаляват косопада. Рициновото масло е природен продукт, който се използва от векове за красотата и здравето на косата и кожата. С него могат да се приготвят различни маски за коса за стимулиране на растежа.
Ето и три примерни рецепти за маски за коса с рициново масло за бърз растеж, които да опитате.
Маска с рициново масло, мед и яйце
Съставки:
- 2 супени лъжици рициново масло;
- 1 супена лъжица мед;
- 1 голямо яйце.
Приготвяне:
- Разбийте яйцето.
- Към него добавете меда и рициновото масло.
- Разбъркайте енергично с телена бъркалка до получаване на гладка смес.
- Нанесете маската в корените на косата.
- Масажирайте в продължение на 5 минути.
- След това оставете маската да действа поне 1 час.
Измийте с шампоан и нанесете подхранваща маска.
Останалите рецепти за маска вижте в Az-jenata.bg.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.