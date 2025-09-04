Мощни маски с рициново масло спират косопада

Рициновото масло е изключително полезно за косата. То притежава естествени мазнини, които имат дълбоко подхранващ и хидратиращ ефект, като същевременно стимулират растежа на косата и намаляват косопада. Рициновото масло е природен продукт, който се използва от векове за красотата и здравето на косата и кожата. С него могат да се приготвят различни маски за коса за стимулиране на растежа.

Ето и три примерни рецепти за маски за коса с рициново масло за бърз растеж, които да опитате.

Маска с рициново масло, мед и яйце

Съставки:

2 супени лъжици рициново масло;

1 супена лъжица мед;

1 голямо яйце.

Приготвяне:

Разбийте яйцето.

Към него добавете меда и рициновото масло.

Разбъркайте енергично с телена бъркалка до получаване на гладка смес.

Нанесете маската в корените на косата.

Масажирайте в продължение на 5 минути.

След това оставете маската да действа поне 1 час.

Измийте с шампоан и нанесете подхранваща маска.

