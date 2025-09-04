Дара разгорещи страстите от плажа

Провокациите не са никак чужди на Дара.

Звездата още не е готова да се раздели с лятото и му посвети публикация в Instagram. Тя публикува серия кадри от морската си почивка и зарадва почитателите си.

Първата снимка омая феновете ѝ. Там виждаме как Дара е в морето, прави си селфи, с вдигната коса е. Личи си, че тя е с оранжево горнище на бански и долнище в черно и бяло, което е тип прашка.

Изпълнителката е в топ форма и събра много комплименти за фигурата си.

Освен това, звездата позира с разрязана диня. Там тя е по къси гащи и изразян топ, като отново демонстрира стройното си тяло.

