Новини

Дара разгорещи страстите от плажа

Певицата очарова по бански

04.09.2025 | 13:32 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Провокациите не са никак чужди на Дара.

Звездата още не е готова да се раздели с лятото и му посвети публикация в Instagram. Тя публикува серия кадри от морската си почивка и зарадва почитателите си.

Първата снимка омая феновете ѝ. Там виждаме как Дара е в морето, прави си селфи, с вдигната коса е. Личи си, че тя е с оранжево горнище на бански и долнище в черно и бяло, което е тип прашка. 

Изпълнителката е в топ форма и събра много комплименти за фигурата си.

Освен това, звездата позира с разрязана диня. Там тя е по къси гащи и изразян топ, като отново демонстрира стройното си тяло. 

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Тагове:

звезди Дара бански плаж
