Главният прокурор на Венецуела обвини САЩ в тероризъм

Главният прокурор на Венецуела обвини Съединените щати в тероризъм след ареста на президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, предаде ДПА.

"Военната операция без обявяване на война или резолюция на Съвета за сигурност на ООН представлява незаконен акт на въоръжена агресия с терористичен характер", заяви Тарек Уилям Сааб. Той добави, че арестите са равносилни на отвличане.

Елитно американско подразделение задържа Мадуро в Каракас през уикенда и го откара в САЩ, където той бе изправен пред съд в Ню Йорк вчера по обвинения в участие в конспирация за трафик на кокаин.

Сааб призова съдията в Ню Йорк да си направи отвод от делото, тъй като "не е компетентен да съди държавен глава". Той също поиска незабавното освобождаване на Мадуро и също така да се признае, че САЩ нямат юрисдикция по случая и че Мадуро се ползва с имунитет от съдебно преследване като държавен глава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сааб заяви още, че венецуелската прокуратура е назначила трима прокурори, които да разследват смъртните случаи, настъпили по време на военната операция на Съединените щати, в резултат на която Мадуро беше отстранен от власт през уикенда.