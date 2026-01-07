IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж успя да си купи напитка с фалшиво евро

При обиск в дома му са намерени още фалшиви банкноти

07.01.2026 | 15:04 ч. 6
БГНЕС

35-годишен мъж от Шумен успя да си купи безалкохолна напитка и да я заплати с фалшиво евро, съобщават от полицията в града.

Случаят е от 2 януари, когато неизвестен мъж влязъл в търговски обект и платил сметката с банкнота от 50 евро. По-късно, при отчитане на оборота, търговецът се усъмнил, че банкнотата не е истинска. Съобщил в полицията и предал 50-те евро, пише БНТ.

След като полицията тръгнала по дирите на мъжа, пуснал в обращение фалшивото евро, направили обиск в дома му, където намерили още две неистински банкноти от 50 евро. 

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води от Окръжната прокуратура.

