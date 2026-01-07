Мъж успя да си купи напитка с фалшиво евро

35-годишен мъж от Шумен успя да си купи безалкохолна напитка и да я заплати с фалшиво евро, съобщават от полицията в града.

Случаят е от 2 януари, когато неизвестен мъж влязъл в търговски обект и платил сметката с банкнота от 50 евро. По-късно, при отчитане на оборота, търговецът се усъмнил, че банкнотата не е истинска. Съобщил в полицията и предал 50-те евро, пише БНТ.

След като полицията тръгнала по дирите на мъжа, пуснал в обращение фалшивото евро, направили обиск в дома му, където намерили още две неистински банкноти от 50 евро.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води от Окръжната прокуратура.