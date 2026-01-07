Отиде си сестрата на Митко Кърнев от D2

Сестрата на Димитър Кърнев, член и съосновател на групата D2, е починала. Тъжната новина съобщи музикантът с емоционална публикация във Facebook, в която се сбогува с нея и използва обръщението "Гугу", придружена с детска снимка.

"Мило сестриче! Да е светъл вечният ти път, и да бъдеш винаги себе си, каквато беше и тук“, пише Кърнев.

В поста си той отдава почит на силата ѝ като майка и подчертава, че е "с любов и трудности родила и отгледала три прекрасни създания".

Музикантът изразява увереност, че тя ще продължи да бъде опора за децата си "и отгоре, като небесна орлица", като добавя, че вярва как те "ще оправдаят всички нейни усилия и надежди, и ще бъдат добри и достойни човеци".

В посланието си Кърнев допълни: „Цял живот се опитвах да те пазя, но накрая не успях. Бог да те прости, мила и скъпа Гугу.“

Той съобщава и информация за поклонението: „Ще я изпратим на 8 януари, четвъртък, от 13 ч., в църквата "Света София".