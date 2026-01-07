IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Отиде си сестрата на Митко Кърнев от D2

Това съобщи той в социалните мрежи, споделяйки детска снимка

07.01.2026 | 12:55 ч. 3
Снимка: Официален профил във Facebook

Сестрата на Димитър Кърнев, член и съосновател на групата D2, е починала. Тъжната новина съобщи музикантът с емоционална публикация във Facebook, в която се сбогува с нея и използва обръщението "Гугу", придружена с детска снимка.

"Мило сестриче! Да е светъл вечният ти път, и да бъдеш винаги себе си, каквато беше и тук“, пише Кърнев.

В поста си той отдава почит на силата ѝ като майка и подчертава, че е "с любов и трудности родила и отгледала три прекрасни създания".

Музикантът изразява увереност, че тя ще продължи да бъде опора за децата си "и отгоре, като небесна орлица", като добавя, че вярва как те "ще оправдаят всички нейни усилия и надежди, и ще бъдат добри и достойни човеци".

В посланието си Кърнев допълни: „Цял живот се опитвах да те пазя, но накрая не успях. Бог да те прости, мила и скъпа Гугу.“

Той съобщава и информация за поклонението: „Ще я изпратим на 8 януари, четвъртък, от 13 ч., в църквата "Света София".

