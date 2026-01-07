IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп: Ако не спечелим междинните избори, ме чака импийчмънт

Президентът говори пред републиканците в Камарата на представителите

07.01.2026 | 15:20 ч. 11
Снимка: Reuters

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че републиканците трябва да спечелят междинните избори или в противен случай демократите ще го свалят с импийчмънт, предаде Ройтерс.

"Трябва да спечелите междинните избори, защото ако не го направите, просто ще се случи това, че те ще намерят причина да ме подложат на импийчмънт", каза Тръмп на съвещание с конгресмени републиканци и добави: "Ще ме свалят с импийчмънт".

Политиката на Тръмп ще бъде във фокуса на междинните избори в САЩ през ноември, когато ще бъдат попълнени всички места в Камарата на представителите и една трета от местата в Сената, посочва Ройтерс. /БТА 

