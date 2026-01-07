IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВнР към Гърция: Блокадата води до сериозни икономически затруднения

От министерството изпратиха официална нота до Република Гърция

07.01.2026 | 15:12 ч. 3
БГНЕС

Министерството на външните работи на Република България изпрати официална дипломатическа нота до Република Гърция във връзка със затварянето на ключови пътни артерии и гранични преходи по време на протестните действия на гръцките фермери, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

В нотата е подчертано, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения за български транспортни компании, износители и граждани, както и до нарушаване на свободното движение на хора и стоки, гарантирано от правото на Европейския съюз.

“Българската страна изразява очакване въпросът да бъде разгледан конструктивно и в духа на добросъседство, както и да бъдат предприети конкретни мерки за недопускане на подобни ситуации в бъдеще”, се казва още в официалната нота, изпратена от страната ни.

Припомняме, че гръцките фермери започнаха блокада на граничните преходи с България в края на ноември 23025 г. заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии. 

Протестиращите заплашват в четвъртък и петък да засилят протестните си действия и в продължение на 48 часа да предприемат пълна блокада на магистралите, на обиколните пътища и на всички гранични пунктове в Гърция.

 

МВнР официална нота Република Гърция фермери блокади граница затруднения ЕС свободно движение
