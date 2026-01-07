МВнР към Гърция: Блокадата води до сериозни икономически затруднения

Министерството на външните работи на Република България изпрати официална дипломатическа нота до Република Гърция във връзка със затварянето на ключови пътни артерии и гранични преходи по време на протестните действия на гръцките фермери, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

В нотата е подчертано, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения за български транспортни компании, износители и граждани, както и до нарушаване на свободното движение на хора и стоки, гарантирано от правото на Европейския съюз.

“Българската страна изразява очакване въпросът да бъде разгледан конструктивно и в духа на добросъседство, както и да бъдат предприети конкретни мерки за недопускане на подобни ситуации в бъдеще”, се казва още в официалната нота, изпратена от страната ни.

Припомняме, че гръцките фермери започнаха блокада на граничните преходи с България в края на ноември 23025 г. заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии.

Протестиращите заплашват в четвъртък и петък да засилят протестните си действия и в продължение на 48 часа да предприемат пълна блокада на магистралите, на обиколните пътища и на всички гранични пунктове в Гърция.