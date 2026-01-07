Бонев: Терзиев да обяви бедствено положение в 5 района заради кризата с боклука

Настояваме кметът на София Васил Терзиев незабавно да обяви бедствено положение в петте района на София - "Люлин", "Красно село", "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" заради кризата с боклука. Това заяви председателят на групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет Борис Бонев на брифинг в кв. "Хаджи Димитър" в София.
Бедствено положение в районите може да бъде обявено съгласно член 48 от Закона за защита от бедствия и член 31 от Закона за здравето, каза Бонев. По думите му в петте района в момента на практика нормално почистване няма.
Обявяването на извънредно положение според Бонев ще позволи мобилизация на техника и на държавните институции, така че да се намери необходимият брой хора и техника, които да свършат работата. Бонев настоява "Терзиев да остави пиара си малко на спокойствие, да си почине, да ги прати в отпуска, да поиска помощ от държавата в контекста на това извънредно положение“.
„Докато в други европейски градове отказът да се плаща на мафията води до временни кризи, в София кофите преливат „по договор“ и на по-висока цена”, коментира още той. „Дори сключеният на 23 декември договор с общинското “Софекострой” е на цени по-високи от прогнозните на Терзиев”, коментира Бонев и допълни, че това е поредното бламиране на общинския съвет от страна на кмета. Столичният общински съвет създаде специална комисия, която трябваше да бъде информирана за работата с общинското дружество. „Никой не ни е информирал и после ще каже - не искат да работим заедно”, коментира Бонев.
Кметът на район „Красно село“ Цвета Николаева описа ситуацията на терен като системно и дълбоко сбъркана. По думите ѝ районът на практика остава месеци наред без адекватно почистване, вътрешните улици не се обслужват, стотици контейнери са счупени, а натрупаните отпадъци вече представляват пряк риск за здравето на хората. Тя подчерта, че дори при новия договор с общинското дружество “Софекострой”, не се очаква възстановяване на услугата до нормални нива в близко бъдеще.
Кметът на район „Подуяне“ Кристиян Христов заяви, че кризисният режим в района продължава, но без ясен план и координация между отговорните звена. По думите му сметосъбирането често зависи от хаотични реакции на публикации в социалните мрежи, вместо от изготвената организация. „В прав текст - ПР-ът на Завода за боклука праща камиони да чистят каквото е видяла в групите. Това води до хаос и натрупване на още повече отпадъци”, коментира Христов.
От Спаси София подчертават, че кризата не може да бъде прикривана с уверения, че всичко е овладяно. Партията настоява Столична община да поеме отговорност, да информира честно всички засегнати страни и да представи ясен, публичен план за излизане от ситуацията. Докато това не се случи, твърденията за „контрол“ звучат откъснато от реалността, която софиянци виждат всеки ден по улиците си, заявяват те.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.