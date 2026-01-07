Бонев: Терзиев да обяви бедствено положение в 5 района заради кризата с боклука

Настояваме кметът на София Васил Терзиев незабавно да обяви бедствено положение в петте района на София - "Люлин", "Красно село", "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" заради кризата с боклука. Това заяви председателят на групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет Борис Бонев на брифинг в кв. "Хаджи Димитър" в София.

Бедствено положение в районите може да бъде обявено съгласно член 48 от Закона за защита от бедствия и член 31 от Закона за здравето, каза Бонев. По думите му в петте района в момента на практика нормално почистване няма.

Обявяването на извънредно положение според Бонев ще позволи мобилизация на техника и на държавните институции, така че да се намери необходимият брой хора и техника, които да свършат работата. Бонев настоява "Терзиев да остави пиара си малко на спокойствие, да си почине, да ги прати в отпуска, да поиска помощ от държавата в контекста на това извънредно положение“.

„Докато в други европейски градове отказът да се плаща на мафията води до временни кризи, в София кофите преливат „по договор“ и на по-висока цена”, коментира още той. „Дори сключеният на 23 декември договор с общинското “Софекострой” е на цени по-високи от прогнозните на Терзиев”, коментира Бонев и допълни, че това е поредното бламиране на общинския съвет от страна на кмета. Столичният общински съвет създаде специална комисия, която трябваше да бъде информирана за работата с общинското дружество. „Никой не ни е информирал и после ще каже - не искат да работим заедно”, коментира Бонев.

Кметът на район „Красно село“ Цвета Николаева описа ситуацията на терен като системно и дълбоко сбъркана. По думите ѝ районът на практика остава месеци наред без адекватно почистване, вътрешните улици не се обслужват, стотици контейнери са счупени, а натрупаните отпадъци вече представляват пряк риск за здравето на хората. Тя подчерта, че дори при новия договор с общинското дружество “Софекострой”, не се очаква възстановяване на услугата до нормални нива в близко бъдеще.

Кметът на район „Подуяне“ Кристиян Христов заяви, че кризисният режим в района продължава, но без ясен план и координация между отговорните звена. По думите му сметосъбирането често зависи от хаотични реакции на публикации в социалните мрежи, вместо от изготвената организация. „В прав текст - ПР-ът на Завода за боклука праща камиони да чистят каквото е видяла в групите. Това води до хаос и натрупване на още повече отпадъци”, коментира Христов.

От Спаси София подчертават, че кризата не може да бъде прикривана с уверения, че всичко е овладяно. Партията настоява Столична община да поеме отговорност, да информира честно всички засегнати страни и да представи ясен, публичен план за излизане от ситуацията. Докато това не се случи, твърденията за „контрол“ звучат откъснато от реалността, която софиянци виждат всеки ден по улиците си, заявяват те.