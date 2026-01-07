Руска подводница ескортира танкер, който САЩ опитаха да задържат край Венецуела

Русия е разположила подводница и други военни кораби, за да ескортират празен петролен танкер, който се опитва да избегне блокадата на САЩ близо до Венецуела, съобщи "Уолстрийт джърнъл".

Танкерът, по-рано известен като "Бела 1", се опитва да се измъкне от евентуално прехващане, откакто служители на американската брегова охрана се опитаха да се качат на борда му и да го конфискуват през декември, след като Вашингтон наложи блокада на санкционираните петролни доставки от и към Венецуела, припомня Ройтерс по темата.

Русия е поискала от САЩ да спре преследването на кораба, съобщава "Уолстрийт джърнъл", цитирайки трима американски официални представители. Ройтерс не можа да потвърди веднага информацията. Белият дом и бреговата охрана на САЩ не отговориха веднага на искането за коментар.

Вчера руското външно министерство заяви, че следи "с тревога" ситуацията около танкера, съобщи "Уолстрийт джърнъл" , като се позовава на руската агенция "РИА Новости".

Южното командване на САЩ, което наблюдава военните дейности в Латинска Америка и Карибския басейн, заяви вчера, че "остава готово да подкрепи партньорите си от американските правителствени агенции в борбата срещу санкционираните кораби и субекти, преминаващи през този регион".

Американската брегова охрана продължава да следи танкера в Източния Атлантик, където в момента той плава на около 300 мили южно от Исландия към Северно море, добавя вестникът, позовавайки се на данни от автоматичната система за позициониране (AIS). Танкерът е сменил името си на "Маринера" и е прехвърлил регистрацията си в Русия, съобщава вестникът.

Според официален руски регистър на корабите поне три петролни танкера, които са плавали във венецуелски води през последните седмици, са преминали под руски флаг през последните дни, отбелязва "Ню Йорк таймс", с което се продължава тенденцията за смяна на флага сред корабите под американски санкции. По-рано тази седмица един от тези три кораба изчезна от венецуелските вод въпреки блокадата на САЩ върху корабите под санкции.

(БТА)