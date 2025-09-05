Тенденции при дрехите за тренировки

Спортът е част от ежедневието на много дами. Ходенето на фитнес, тренировките и практикуването на любим спорт определено е полезно за здравето, извайва фигурата и помага да сме по-щастливи. Но дори при фитнес и спортните дрехи има някои тенденции, с които ще изглеждате по-модерни, стилни и привлекателни. Ето какви са трендовете там, според американския "Cosmopolitan".

Обвиващи топове с дълъг ръкав

Една много интересна тенденция. Още може да ви е топло с тях, особено докато тренирате, но есента и зимата идват - все по-често ще ги използваме. Те са вдъхновени от балетния стил, затова стоят толкова нежно, романтично, правят ви кокетки, макар да са част от спортното облекло. Те са тънки, носят се върху спортен сутиен или потник, перфектни за завършване на визията. Обикновено са с по-голямо деколте, така че част от потника и сутиена се ивиждат. Надолу традиционно се връзват и стоят секси. С тях ви е леко, кожата диша, от трико са и лесно се движите с тях.

Еспресо кафяво

Все пак, още сме в 2025 г., а цветът на годината, според института "Пантон", e Мока Мус. Така че - бежови, кремави и кафеникави нюанси са навсякъде тази година. Дори и при спортните дрехи. Тъкмо за тренировки и фитнес по-актуален е тъмният и дълбок кафяв цвят, който наподобява този на еспресото. Неутралното бежово отстъпва място на кафявите анцузи, клинове, потници, спортни гащеризони. С такива спортни дрехи изглеждате стилни.

