Младата певица Никол Николова и новата й песен – "Не мога с теб"

Това е музикален манифест срещу емоционалното лицемерие, заяви тя

05.09.2025 | 13:10 ч. Обновена: 05.09.2025 | 13:55 ч. 2

Младата музикална сензация Никол Николова - Nikol представи новата си песен – "Не мога с теб"- категоричен музикален манифест срещу емоционалното лицемерие.

В студиото на "България сутрин" тя сподели, че наблюдава много фалшиви връзки и лицемерие, затова е решила това да бъде нейното послание в песента.

"Седнах с идеята за текст, но музиката дойде естествено. В никакъв случай не съм преживяла цялата песен. Все пак трябва да има такива моменти, защото хората усещат, когато не е истинско. Реших да представя тази силна емоционалност в песента", посочи Никол.

Първоначалната идея е била снимките на клипа да бъдат на морето, но притиснат от времето, екипът решава да заснеме видеото изцяло в студио.

Никол добави за Bulgaria ON AIR, че не се ограничава в стилове и според нея хубавата музика няма стил. 

Засега се е фокусирала единствено над поп музиката и има желание да създава песни и за други изпълнители. Готова е за музикална колаборация с други български изпълнители.

Любопитен факт е, че Никол твори в 2 часа след полунощ, тогава се чувства най-продуктивна.

Гледайте целия разговор във видеото. 

Тагове:

музика песен Bulgaria ON AIR Никол Николова
