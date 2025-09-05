Младата певица Никол Николова и новата й песен – "Не мога с теб"

Младата музикална сензация Никол Николова - Nikol представи новата си песен – "Не мога с теб"- категоричен музикален манифест срещу емоционалното лицемерие.

В студиото на "България сутрин" тя сподели, че наблюдава много фалшиви връзки и лицемерие, затова е решила това да бъде нейното послание в песента.

"Седнах с идеята за текст, но музиката дойде естествено. В никакъв случай не съм преживяла цялата песен. Все пак трябва да има такива моменти, защото хората усещат, когато не е истинско. Реших да представя тази силна емоционалност в песента", посочи Никол.

Първоначалната идея е била снимките на клипа да бъдат на морето, но притиснат от времето, екипът решава да заснеме видеото изцяло в студио.

Никол добави за Bulgaria ON AIR, че не се ограничава в стилове и според нея хубавата музика няма стил.

Засега се е фокусирала единствено над поп музиката и има желание да създава песни и за други изпълнители. Готова е за музикална колаборация с други български изпълнители.

Любопитен факт е, че Никол твори в 2 часа след полунощ, тогава се чувства най-продуктивна.

Гледайте целия разговор във видеото.