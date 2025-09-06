IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво ще е бъдещето на най-малките внуци на кралица Елизабет II

Лейди Луиз Уиндзор и Джеймс, графът на Уесекс, ще живеят като обикновени хора

06.09.2025 | 19:59 ч. Обновена: 06.09.2025 | 20:48 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Докато повечето от кралските наследници вече активно заемат мястото си под светлините на прожекторите, най-малките внуци на покойната кралица Елизабет – Лейди Луиз Уиндзор и Джеймс, графът на Уесекс – все още водят сравнително спокоен живот, далеч от кралския протокол.

Тяхната по-сдържана роля в кралското семейство кара мнозина да се питат дали бъдещето им ще бъде по-нормално в сравнение с останалите кралски наследници.

Избор на различен път

Кралският биограф Шон Смит разкрива, че родителите на Лейди Луиз Уиндзор и Джеймс – принц Едуард и Софи, херцогинята на Единбург – внимателно подготвят децата си за бъдеще извън ролята на „работещи кралски особи“.

Според него, няма да има натиск двамата да поемат ключови кралски задължения, което им дава свободата да изберат собственото си призвание.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

внуци на кралица Елизабет II
