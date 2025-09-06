Какво ще е бъдещето на най-малките внуци на кралица Елизабет II

Докато повечето от кралските наследници вече активно заемат мястото си под светлините на прожекторите, най-малките внуци на покойната кралица Елизабет – Лейди Луиз Уиндзор и Джеймс, графът на Уесекс – все още водят сравнително спокоен живот, далеч от кралския протокол.

Тяхната по-сдържана роля в кралското семейство кара мнозина да се питат дали бъдещето им ще бъде по-нормално в сравнение с останалите кралски наследници.

Избор на различен път

Кралският биограф Шон Смит разкрива, че родителите на Лейди Луиз Уиндзор и Джеймс – принц Едуард и Софи, херцогинята на Единбург – внимателно подготвят децата си за бъдеще извън ролята на „работещи кралски особи“.

Според него, няма да има натиск двамата да поемат ключови кралски задължения, което им дава свободата да изберат собственото си призвание.

