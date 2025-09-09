Оливия Уайлд вече е с бившия съпруг на Ели Голдинг

Оливия Уайлд има ново гадже. 41-годишната актриса се среща с бившия съпруг на Ели Голдинг - Каспър Джоплинг. Двамата бяха забелязани да се целуват страстно миналата седмица в Лондон.

Според източници, звездите се срещат от началото на юли. И се насладили на няколко тайни срещи в Нотинг Хил в последните месеци.

33-годишният арт дилър ухажвал Оливия в ресторанта "The Pelican" и близката до него кръчма "Fat Badger".

Той е инвеститор и в двете заведения, като така е успял да се наслади на срещи в уединение с актрисата.

"Тези кръчми позволиха на Каспър да се среща със световноизвестна актриса незабелязано с месеци. Те винаги успяват да получат най-добрите маси - леко скрити места в тъмните ъгли, резервирани за знаменитости. Те обикновено ходят в Fat Badger за вечерни срещи, защото това е кръчма само с покани, с тайна тераса за пушене на цигари на горния етаж. Приятелите на Каспър мислят, че те се влюбват", разказва източник на "The Mail on Sunday".

