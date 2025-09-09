PR ли е връзката на Памела Андерсън и Лиъм Нийсън? Актрисата изригна с признание

Памела Андерсън отговори на критиките, че връзката им с Лиъм Нийсън е само PR трик. През юли се появиха слухове, че актьорът и актрисата са двойка. Двамата показваха топли отношения на премиерите на филма, в който участват заедно - "Голо оръжение", и се изказваха ласкаво един за друг в интервюта. Но скоро се появиха слухове, че отношенията им са били просто маркетинг трик, за да промотират филма.

"Химията им беше истинска пред камерата, но зад нея? Беше стриктно бизнес. Памела Андерсън е професионалист, Лиъм Нийсън е професионалист - те знаеха, че да приемат слуховете ще привлече внимание", казал е източник на журналиста Роб Шътър. Това обясни самият той пред "Substack".

Преди дни Памела присъства на Филмовия фестивал в Довил, където получи награда.

"Не съм и никога няма да подхраня PR номерата. Това би било смъртна присъда. Автентична съм. Суеверна съм, що се касае до любовта.", каза тя на фестивала, предават от "Mirror".

