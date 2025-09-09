IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
PR ли е връзката на Памела Андерсън и Лиъм Нийсън? Актрисата изригна с признание

Памела коментира слуховете

09.09.2025 | 22:06 ч. Обновена: 09.09.2025 | 23:01 ч. 1
Снимка: Getty Images

Памела Андерсън отговори на критиките, че връзката им с Лиъм Нийсън е само PR трик. През юли се появиха слухове, че актьорът и актрисата са двойка. Двамата показваха топли отношения на премиерите на филма, в който участват заедно - "Голо оръжение", и се изказваха ласкаво един за друг в интервюта. Но скоро се появиха слухове, че отношенията им са били просто маркетинг трик, за да промотират филма.

"Химията им беше истинска пред камерата, но зад нея? Беше стриктно бизнес. Памела Андерсън е професионалист, Лиъм Нийсън е професионалист - те знаеха, че да приемат слуховете ще привлече внимание", казал е източник на журналиста Роб Шътър. Това обясни самият той пред "Substack".

Преди дни Памела присъства на Филмовия фестивал в Довил, където получи награда.

"Не съм и никога няма да подхраня PR номерата. Това би било смъртна присъда. Автентична съм. Суеверна съм, що се касае до любовта.", каза тя на фестивала, предават от "Mirror".

звезди Памела Андерсън Лиъм Нийсън връзка двойка
