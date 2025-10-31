Валя Балканска и гайдарят Петър Янев бяха удостоени с почетни звания от УниБИТ

Певицата Валя Балканска и гайдарят Петър Янев бяха удостоени с почетните звания „доктор хонорис кауза" и „почетен професор“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември. Церемонията бе част от откриването на XXIII Националната научна конференция „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) .

Двамата творци бяха удостоени със званията от зам.-ректора на УниБИТ проф. д-р Тереза Тренчева за приноса им към популяризиране на българското културно наследство.

„Денят на народните будители е денят, в който се прекланяме пред светлината на знанието, пред вярата в човека и пред силата на духовното. Първи ноември не е просто дата, а памет и завет. Той е пламък, който векове наред е съхранявал духа на българина от книжовниците в килийните училища, през възрожденските учители и революционери. Будителството не е минало, то е жива отговорност към настоящето и бъдещето. То е мисия да запазиш словото, да разпалваш пламъка на знанието, да вдъхновяваш поколения", каза проф. Тренчева. Тя говори от името на ректора на УниБИТ проф. Ирена Петева.

Вместо академично слово, в знак на благодарност за получените отличия, Валя Балканска и Петър Янев изпълниха песента „А бре, юначе каматно".

„Без вас ние сме нищо. Ние можем на поляна…можем навсякъде, но пред вас трябва да стоим с достойно изправени глави", обърна се Валя Балканска към аудиторията. „Глава да не се навежда, короната да не пада. Ние сме българи“, допълни тя.

В рамките на откриването на откриването на XXIII Националната научна конференция академичният съвет на УниБИТ връчи награди на името на акад. Благовест Сендов – за изключителен принос в образованието и науката, като тази година бяха удостоени Елка Божикова – директор на ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев, и проф. дмн Николай Витанов. Отличията връчи бившият ректор на УниБИТ проф. д.ик.н. Стоян Денчев.

„За нас е чест, че НБКМ за пореден път е домакин на този престижен форум, чрез който се отдава нужната почит на святото дело на просвещенците и книжовните дейци, които самоотвержено са посветили живота си да вдъхновяват, да възпитават любов към отечеството, да осветяват пътя на знанието и да ни учат как да бъдем свободни, и със светлина в душите да предаваме ценности, история, култура и традиции на поколенията след нас", каза зам.-директорът на НБКМ д-р Ваня Аврамова от името на директора на НБКМ доц. д-р Калина Иванова.

Вицепрезидентът Илияна Йотова днес откри началото на XXIII Националната научна конференция. Тя подчерта, че „националната култура на всеки един народ е ключ към това да разбираш света, който те заобикаля".

Сред гостите на откриването бяха ръководителят на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи Таня Михайлова, зам.-директорът на агенция „Митници“ Пламен Павлов, председателят на УС на Съюза на архитектите в България арх. Петър Диков, директорът на Националния музикален театър Еделина Кънева и др.