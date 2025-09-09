Уран стана ретрограден, какво ни очаква?

Уран вече е ретрограден! Планетата започна ретроградното си движение на 6-и септември и то ще продължи 5 месеца - до 4-и февруари 2026 г. Това събитие иска от нас да израснем като личности и общество. Така че - ще има леки сътресения, раздели и промени. Ще помислим върху това как изразяваме себе си. До 7-и ноември Уран е ретрограден в Близнаци, а след това - в Телец. Ето какво да очаква всяка зодия, според американския "Cosmopolitan".

Овен

Оплакват се как всички около тях клюкарстват, а всъщност те инициират това - клюките и интригите. Последиците от клюките, които Овните помогнаха да бъдат разпространени, са болезнени. Да видят как това се отразява на реалния живот разбива сърцето им. Трябва да спрат да причиняват щети, да мамят и да поемат отговорност. Така ще спечелят уважение и прошка.

Телец

Да бъдат възрастни хора е трудно. Но веднъж щом се научат да си осигуряват финансова стабилност и да спестяват за черни дни, ще им стане по-лесно. Трябва да знаят, че няма да могат да променят ситуацията за една нощ, ще им трябва повече време да разберат колко важни са предпазливостта и това да не харчат много.

Близнаци

Всеки си има своите тайни, но се оказва, че Близнаците крият страшно много неща от дълго време. Сега малко по малко започват да споделят тези тайни с компанията и семейството си, за да им падне товар от плещите. Но истината може да е шокираща за близките им.

