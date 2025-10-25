Дъщерята на Крис Мартин и Гуинет Полтроу дебютира като певица

Талантът се предава по наследство, а доказателството е Епъл Мартин, дъщерята на Гуинет Полтроу и Крис Мартин.

21-годишното момиче следва стъпките на баща си, китаристът и фронтмен на Coldplay.

Епъл направи своя дебют като певица заедно с групата Jade Street по време на тяхното изпълнение в Cannery Hall в Нашвил на 17 октомври.

Според информация на списание HELLO!, г-ца Мартин е изпълнила новата песен на Jade Street Satellite, която предстои да излезе в музикалните платформи на 28 октомври.

За изпълнението Епъл избра къс бял топ, черна минипола и ботуши до коляното, минималистичен грим и стилизирана небрежно коса на меки вълни.

За да подкрепи дъщеря си, сред публиката е бил Крис Мартин, велик музикант и преди всичко – горд баща.

Песента Satellite е изключително специална, тъй като е вдъхновена от класическото звучене на Coldplay. В клиповете, споделени от фенове в социалните мрежи, се чува треперенето в гласа на Епъл в началото на песента, най-вероятно осъзнавайки голямата отговорност да продължи мисията на баща си в музиката и културата.

Coldplay не просто са една от най-продаваните групи на всички времена с над 160 милиона продадени записи, но са и хора с големи сърца, които променят света към по-добро с красивите и смислени послания в песните си.

Музиканти и филантропи, Coldplay даряват 10% от печалбата си за благотворителност.

