Конфликтите във взаимоотношенията са неизбежни. Несъгласията и споровете не са признаци на провал или липса на любов – те са възможности. Когато тези възможности се използват правилно, конфликтът може да задълбочи интимността, да изгради доверие, да помогне на двамата партньори да се разбират по-добре и дори да създаде по-силни връзки. Ключът е в това как точно да спорим.

Ето какво казват експертите за превръщането на конфликта от нещо разрушително в нещо свързващо.

Защо споровете често се объркват

Преди да разгледаме начините, по които споровете помагат да изградите връзката, е полезно да знаем какво има тенденция да проваля споровете, така че те да не станат продуктивни:

Реагиране, а не слушане: Когато единият или двамата партньори са по-фокусирани върху подготовката за борба, отколкото върху истинското разбиране на гледната точка на другия.

Обвиняване, критика, твърдения „ти винаги“, „ти никога“: Тези обобщения карат човек да се отбранява и затваря в себе си, вместо да е открит.

Източник: Хитри стратегии: Как да спорим по-добре с партньора