Най-популярните прически за есента

Колкото и клиширано да звучи, няма нищо по-хубаво от свежа прическа, за да отбележите началото на нов сезон. Особено след лятото е хубаво да се сбогувате със слънцето и изтощените от хлора краища и да се прехвърлите към визия, която допълва есенния ви гардероб, който сте изградили. Независимо дали търсите фино подстригване, или драматична промяна за изненада на всички около вас, ние събрахме най-добрите подстригвания, които си струва да обмислите.

Според някои от най-известните стилисти в индустрията, есен 2025 ще се фокусира върху контраста - къси пиксита, пластове, рамкиращи лицето, текстуриран бретон или елегантни, заострени краища. Без значение в коя посока се насочвате, малко подготовка никога не е излишна. Когато отивате да изпробвате нова прическа, носете снимки, за да сте сигурни, че вашият фризьор ще разбере какво искате. Помислете за любимата си форма, начин на живот и нивото на усилия, които искате да положите, когато оформяте косата си у дома.

По-долу ви споделяме тенденциите в подстригването, които ще виждате навсякъде тази есен. Считайте това като знак, за да си запазите час при фризьора.

Сладко пикси

Стилистите предсказват нашествието на прическата пикси, която вече се вижда при звезди като Ема Стоун и Кики Палмър. Визията се съчетава особено добре с традиционния за есента цвят "тиквена подправка", въпреки че и самата подстрижка е достатъчно впечатляваща, за да привлече погледите.

Текстуриран боб

Тази есен в светлината на прожекторите се появява и текстурираният боб. Тази версия е мека, по-лесна за оформяне и ласкателна за всяка форма на лицето. Мислете за визия, която докосва челюстта или малко по-долу, с малко движение и текстура. Когато сте в салона, поискайте леко и ефирно подстригване, а не на черта - прическата трябва да очертава лицето по начин, който е шик, но и удобен за носене.

