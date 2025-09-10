IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

Принцеса Кейт Мидълтън и очарованието на перлите

Принцесата на Уелс проектира специално колие "Майка и дете"

10.09.2025 | 02:00 ч. Обновена: 10.09.2025 | 02:30 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

► Кейт Мидълтън е пример за естествено красива жена с изискан стил на облекло, поведение и начин на живот

► Грацията и нежността на принцесата личат във всяко нейно движение, усмивка и чаровен поглед

► Принцесата на Уелс е олицетворение на модна икона от класическите години на Холивуд - стилът й е елегантен, фин и ненатрапчив

И като една истинска кралска особа и жена с класа, Кейт Мидълтън обожава красивите бижута. Още през 2007 г. бъдещата принцеса на Уелс демонстрира своя афинитет към тях, помагайки на дизайнера Клаудия Брадби да създаде специално колие с още по-специално послание.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кейт Мидълтън
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem