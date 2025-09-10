Кои бяха най-стилните звезди на MTV VMAs?

В неделя в Ню Йорк се проведоха видео музикалните награди на MTV - MTV VMAs. Освен с раздаването на статуетките и музикалните изпълнения, церемонията винаги прави впечатление с модните избори на звездите. Кои знаменитости блеснаха с визия? Вижте тук.

Ариана Гранде

Тя спечели 3 награди, но и омая с избора си на тоалет. 32-годишната певица е в крак с тенденциите. Тя се появи с дълга черна рокля без презрамки, която е на бели точки. Под корсета има и воал, който е розов на черни точки. Дрехите и аксесоари на точки са хит още от пролетта и Ариана пак доказа това. Тя изглежда като вълшебница и много шик с тази рокля.

Сабрина Карпентър

Провокациите не са никак чужди на младата певица. И тя пак демонстрира това. 26-годишната изпълнителка също грабна 3 отличия, но и провокира с визия. Сабрина заложи на прозрачна червена рокля, дълга до земята, с дълъг ръкав и тип поло. Тя е с бродерии и блестящи елементи. Така звездата е едновременно секси, но и изискана. Карпентър носи и пухесто лилаво наметало.

Парис Хилтън

Кралица на червения килим! 44-годишната богата наследница пък разчиташе на рокерска и бунтарска визия. Парис се появи с черен кожен корсет с готик флорални елементи и златисти мотиви. Тя бе и с дълги кожени оперни ръкавици. Звездата носи и черен чорапогащник, както и обувки на висок ток. Определено събра погледите.

