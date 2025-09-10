Зодиите, които са материалисти

За тези зодии се смята, че са материалисти. Те обичат лукса, обръщат голямо внимание на финансите и богатството, искат някой да ги глези, често говорят и мислят за пари. За тях скъпите покупки и подаръци са нещо много важно, за да изпъкнат. Ето кои са, според "Money Control".

Телец

На челните места в списъка са. Тези зодии са сериозни и лоялни, но и материалисти. Обичат комфорта и удобствата, държат на сигурността и финансовата стабилност. Естети по душа - обожават изкуството, скъпите картини и бижута, например. Редовно се глезят с шопинг терапия и разкрасителни процедури, много държат на това. Според тях - любовта се показва със скъпи подаръци.

Козирог

Други земни зодии, които са сериозни, отговорни, работливи. Но и не са сред най-емоционалните. Често за тях работата и финансовата стабилност са по-важни от чувствата. Козирозите са известни като колекционери на скъпи и редки неща. Предпочитат качеството пред количеството. Антиките са им слабост. Търсят човек, който също държи на финансовата стабилност. За тях успехът означава богатство и ценни вещи.

