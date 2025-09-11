IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джон Малкович: С Мишел Пфайфър имахме опасна връзка и тя сложи край на браковете ни

Оказва се, че химията между актьорите от наградения с „Оскар“ филм „Опасни връзки“, е минала отвъд екрана

11.09.2025 | 12:27 ч. Обновена: 11.09.2025 | 13:35 ч. 5
Снимка: Getty Images

Критиците бяха във възторг от екранната химия между Мишел Пфайфър и Джон Малкович в наградения с „Оскар“ филм „Опасни връзки“.

И сега Малкович признава за първи път, че екранната страст между тях се е пренесла и в реалния живот.

71-годишният актьор, който изигра аморалния богат плейбой Виконт дьо Валмон във филма от 1988 г., потвърди, че е имал афера с Пфайфър – и че това е сложило край на браковете и на двама им.

В разговор за подкаста „Fashion Neurosis Малкович каза: „Това не е нещо, за което някога съм говорил наистина. Казано по друг начин, в работата, която върша, много бързо се изграждат емоционални връзки с колегите.“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

