Джон Малкович: С Мишел Пфайфър имахме опасна връзка и тя сложи край на браковете ни

Критиците бяха във възторг от екранната химия между Мишел Пфайфър и Джон Малкович в наградения с „Оскар“ филм „Опасни връзки“.

И сега Малкович признава за първи път, че екранната страст между тях се е пренесла и в реалния живот.

71-годишният актьор, който изигра аморалния богат плейбой Виконт дьо Валмон във филма от 1988 г., потвърди, че е имал афера с Пфайфър – и че това е сложило край на браковете и на двама им.

В разговор за подкаста „Fashion Neurosis Малкович каза: „Това не е нещо, за което някога съм говорил наистина. Казано по друг начин, в работата, която върша, много бързо се изграждат емоционални връзки с колегите.“

Източник: Tialoto.bg