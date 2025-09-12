Зоуи Кравиц представи Хари Стайлс на баща си Лени

Зоуи Кравиц и Хари Стайлс правят следващата важна крачка във връзката си. 31-годишният певец и 36-годишната актриса са представили един на друг свои приятели. Освен това, Хари вече се е запознал с известния баща на Зоуи - певеца Лени Кравиц.

От "Page Six" съобщават, че актрисата и изпълнителят са били забелязани в ресторант в Ню Йорк с група "смесени" приятели. Те се наслаждавали на вечеря и коктейли. Разговорите били оживени и се чувало смях.

"Те са с група приятели. Коктейли, хубаво прекарване на времето!", коментира източник на "Page Six". По-рано през същия ден Хари се е запознал с Лени Кравиц.

Зоуи и Стайлс отишли в италианско бистро в Манхатън с Лени.

