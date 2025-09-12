IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зоуи Кравиц представи Хари Стайлс на баща си Лени

Връзката става сериозна

12.09.2025 | 21:15 ч. Обновена: 12.09.2025 | 21:40 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Зоуи Кравиц и Хари Стайлс правят следващата важна крачка във връзката си. 31-годишният певец и 36-годишната актриса са представили един на друг свои приятели. Освен това, Хари вече се е запознал с известния баща на Зоуи - певеца Лени Кравиц.

От "Page Six" съобщават, че актрисата и изпълнителят са били забелязани в ресторант в Ню Йорк с група "смесени" приятели. Те се наслаждавали на вечеря и коктейли. Разговорите били оживени и се чувало смях.

"Те са с група приятели. Коктейли, хубаво прекарване на времето!", коментира източник на "Page Six". По-рано през същия ден Хари се е запознал с Лени Кравиц.

Зоуи и Стайлс отишли в италианско бистро в Манхатън с Лени.

звезди Зоуи Кравиц Лени Кравиц Хари Стайлс двойка връзка
