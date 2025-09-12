Нина Добрев и Шон Уайт прекратиха годежа си

Шон Уайт и Нина Добрев поемат по различни пътища. 39-годишният шампион по сноуборд и 36-годишната актриса от “Дневниците на вампира“ прекратиха годежа си и се разделиха след пет години заедно, потвърдиха източници ексклузивно пред PEOPLE.

Източник, близък до двойката, казва, че “това беше взаимно решение и не беше лесно, но беше взето с любов и дълбоко уважение един към друг“.

Представители на Уайт и Добрев не отговориха на искането за коментар.

Уайт и Добрев бяха снимани заедно за последно на 31 август 2025 г. в Лос Анджелис, държани за ръце, докато вършеха поръчки.

Но на 7 септември Добрев мина по червения килим на премиерата на “Вечността“ на Международния филмов фестивал в Торонто през 2025 г. без годежния си пръстен с 5-каратов диамантен диамант. Тя също така откачи публикацията си за годежа, която е основна в горната част на Instagram профила ѝ, откакто Уайт ѝ направи предложение през октомври 2024 г.

Двамата се срещнаха за първи път по време на кратка среща на церемония по награждаване през 2012 г., но се запознаха едва през 2019 г., след като и двамата бяха назначени за лектори на събитие във Флорида, организирано от мотивационния лектор Тони Робинс.

Двойката започна да се среща през 2019 г. и заживя заедно в началото на пандемията от COVID-19. Уайт официално обяви връзката им в Instagram през май 2020 г., след като сподели серия от снимки на Добрев, която му прави прическа по време на карантина.

Това време, прекарано заедно, ги сближи, каза Уайт пред PEOPLE. “Нина беше толкова подкрепяща и невероятна през целия този процес за мен“, сподели той. “По време на пандемията тя беше спасителка - тя наистина направи този период от живота ми специален.“