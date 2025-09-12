Нидерландия няма да участва в "Евровизия", ако Израел е участник

Нидерландия няма да участва в песенния конкурс на "Евровизия", ако организаторът на конкурса, Европейският съюз за радио и телевизия (EBU), разреши на Израел да участва. Нидерландската телевизионна компания "Авротрос" съобщи това днес, предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

В изявлението си телевизионната компания заяви следното: "Авротрос" вече не може да оправдае участието на Израел в настоящата ситуация, предвид продължаващите сериозни човешки страдания в Газа.“

От "Авротрос" заявиха още, че са силно обезпокоени за „сериозното нарушаване на свободата на печата: умишленото изключване на международното независимо отразяване на събитията и многобройните жертви сред журналистите“.

Според "Авротрос" по време на последното издание на песенния конкурс е имало „доказана намеса от страна на израелското правителство, с която събитието е използвано като политически инструмент. По думите им това противоречи на аполитичния характер на песенния конкурс на "Евровизия". Телевизионната компания заяви още, че това не съответства на ценностите, които представлява като обществена медия.

Европейският съюз за радио и телевизия наскоро удължи до средата на декември крайния срок за кандидатстване за страни, желаещи да участват в конкурса. Организаторът не посочи дали това е свързано с решението относно участието на Израел, но се очаква решение по въпроса през зимата. Докато Европейският съюз за радио и телевизия не е взел решение за Израел, подготовката на "Авротрос" за предстоящото издание на музикалния конкурс „ще продължи както обикновено“.

Песенният конкурс на "Евровизия" ще се проведе във Виена през май следващата година.

(Новината се разпространява по споразумение между БТА и АНП)