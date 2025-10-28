Рейчъл Зеглър е сред "жените на годината" на сп. Glamour

Сред тазгодишните „Жени на годината“ на списание Glamour се откроиха две дами, на име Рейчъл – и двете белязани от бурни полемики около войната между Израел и „Хамас“.

Актрисата Рейчъл Зеглър и детската YouTube звезда Мис Рейчъл бяха включени в ежегодния списък на изданието за високопостижили жени, заедно с актрисата Деми Мур и певицата Тайла (Tyla).

24-годишната Зеглър преживя противоречива година – от шумното промотиране на игралната версия на „Снежанка“ („Snow White“), която се превърна в касов провал, до успеха ѝ в мюзикъла „Евита“ („Evita“). Междувременно 42-годишната Мис Рейчъл – чието истинско име е Рейчъл Грифин Акурсо – продължи да завладява интернет, като нейните образователни видеа за деца в YouTube вече имат над 10 милиарда гледания.

И двете обаче се оказаха в окото на бурята, след като изразиха публично позиции за войната в Газа.

Зеглър предизвика хаос за Disney, когато малко след излизането на трейлъра на „Снежанка“ публикува в социалните мрежи: „И винаги помнете — свобода за Палестина.“

По-късно се появиха слухове, че това е довело до напрежение между нея и израелската ѝ колежка Гал Гадот.

Антидефамационната лига посочи, че макар изразът „Free Palestine“ да изглежда безобиден, той често се използва за „сплашване и нападения срещу евреи и оправдаване на насилие спрямо тях по света“.

Рейчъл Зеглър също си навлече критики, след като в пост след втората изборна победа на Доналд Тръмп написа: „Дано Тръмп, неговите поддръжници и избиратели никога не познаят покой“, предупреждавайки, че САЩ ги очакват „още четири години омраза“.

По-късно тя се извини, но отказа да изтрие постовете си с призив за „свобода за Палестина“.

Зеглър предизвика недоволство и с коментарите си за оригиналната „Снежанка“ от 1937 г., като нарече филма „остарял“ и обвини Принцът, че „буквално преследва главната героиня“, намеквайки, че персонажът няма място в новата версия.

В същото време Мис Рейчъл, която пее детски песнички за буквите и приятелството, също попадна под обстрел заради публикации, свързани с конфликта в Газа.

Тя публикува клип, в който пее: „Тази молитва е за децата в Газа, тази молитва е за децата в Израел. Това е молитва за всички деца — моля, спрете да ги наранявате.“

Организацията StopAntisemitism обаче я обвини в пристрастност, посочвайки, че от поне 50 нейни публикации за палестински деца едва пет са били посветени на израелски. Дори поиска Министерството на правосъдието на САЩ да провери дали тя не е подкрепяна от „Хамас“.

Акурсо по-късно заяви, че подкрепя всички деца — както израелски, така и палестински — и настоя, че посланията ѝ са изцяло хуманитарни. През лятото тя публикува видео с палестинския журналист Мотаз Азайза, който има милиони последователи и е известен с прорезистентните си постове, пише New York Post.