Кристали, които ни пазят от негативна енергия

Когато стане въпрос за токсични хора или негативна енергия, знаем че с тях може да се срещнем във всеки един момент. Има личности, които тайно ни завиждат и то им личи, които никога не са доволни от живота, критикуват, клюкарстват. Това може да е наша приятелка, роднина, колеги, познати и т. н.

Завистливите хора замърсяват енергийното ни поле. Но имайки силата на тези 4 кристала, бихме могли да разсеем негативната им енергия.

1. Селенит за пречистване на енергия

Смята се, че този красив камък има висока вибрация, която пречиства и повишава енергията във всяко пространство. Наречен на гръцката богиня на луната Селена, този кристал се свързва силно с по-висши измерения. Чистата вибрация на селенита улеснява създаването на спокойна атмосфера.

Той премахва негативните влияния и позволява постоянен поток от положителна енергия да циркулира край нас. Камъкът е свързан с коронната чакра, енергийният център, отговарящ за духовността, просветлението. Смята се, че изчиства блокажите от тялото.

Поставете парче селенит в четирите ъгъла на дома си, за да стартирате защитна решетка и верига от поток от положителна енергия във вашето пространство.

Как да го използвате:

Поставете селенит в спалнята, за да насърчите релаксацията, спокоен сън.

Поставете го под възглавницата си, за да подобрите сънищата си.

Използвайте селенит, за да заредите други кристали, като поставите кристалите си върху или до него.

Не на последно място, носете го като бижу.

