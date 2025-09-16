IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 7

Кристали, които ни пазят от негативна енергия

Декорирайте ги в дома си или ги носете като бижу

16.09.2025 | 06:00 ч. Обновена: 16.09.2025 | 07:40 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Когато стане въпрос за токсични хора или негативна енергия, знаем че с тях може да се срещнем във всеки един момент. Има личности, които тайно ни завиждат и то им личи, които никога не са доволни от живота, критикуват, клюкарстват. Това може да е наша приятелка, роднина, колеги, познати и т. н. 

Завистливите хора замърсяват енергийното ни поле. Но имайки силата на тези 4 кристала, бихме могли да разсеем негативната им енергия. 

1. Селенит за пречистване на енергия

Смята се, че този красив камък има висока вибрация, която пречиства и повишава енергията във всяко пространство. Наречен на гръцката богиня на луната Селена, този кристал се свързва силно с по-висши измерения. Чистата вибрация на селенита улеснява създаването на спокойна атмосфера.

Той премахва негативните влияния и позволява постоянен поток от положителна енергия да циркулира край нас. Камъкът е свързан с коронната чакра, енергийният център, отговарящ за духовността, просветлението. Смята се, че изчиства блокажите от тялото. 

Поставете парче селенит в четирите ъгъла на дома си, за да стартирате защитна решетка и верига от поток от положителна енергия във вашето пространство.

Как да го използвате:

  • Поставете селенит в спалнята, за да насърчите релаксацията, спокоен сън.
  • Поставете го под възглавницата си, за да подобрите сънищата си.
  • Използвайте селенит, за да заредите други кристали, като поставите кристалите си върху или до него.
  • Не на последно място, носете го като бижу. 

Източник: 4 кристала ни пазят от негативни и завистливи хора 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

негативна енергия камъни лоши хора
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem