Кристали, които ни пазят от негативна енергия

Когато стане въпрос за токсични хора или негативна енергия, знаем че с тях може да се срещнем във всеки един момент. Има личности, които тайно ни завиждат и то им личи, които никога не са доволни от живота, критикуват, клюкарстват. Това може да е наша приятелка, роднина, колеги, познати и т. н.
Завистливите хора замърсяват енергийното ни поле. Но имайки силата на тези 4 кристала, бихме могли да разсеем негативната им енергия.
1. Селенит за пречистване на енергия
Смята се, че този красив камък има висока вибрация, която пречиства и повишава енергията във всяко пространство. Наречен на гръцката богиня на луната Селена, този кристал се свързва силно с по-висши измерения. Чистата вибрация на селенита улеснява създаването на спокойна атмосфера.
Той премахва негативните влияния и позволява постоянен поток от положителна енергия да циркулира край нас. Камъкът е свързан с коронната чакра, енергийният център, отговарящ за духовността, просветлението. Смята се, че изчиства блокажите от тялото.
Поставете парче селенит в четирите ъгъла на дома си, за да стартирате защитна решетка и верига от поток от положителна енергия във вашето пространство.
Как да го използвате:
- Поставете селенит в спалнята, за да насърчите релаксацията, спокоен сън.
- Поставете го под възглавницата си, за да подобрите сънищата си.
- Използвайте селенит, за да заредите други кристали, като поставите кристалите си върху или до него.
- Не на последно място, носете го като бижу.
Източник: 4 кристала ни пазят от негативни и завистливи хораТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.