Новини Днес | 115

Джей Ло показа хитовия маникюр за есента

Черешовата мока ще е навсякъде

16.09.2025 | 21:52 ч. Обновена: 16.09.2025 | 23:08 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

За всички е известно, че Дженифър Лопес е модна икона. 56-годишната актриса и певица впечатлява със стила си и редовно показва какви ще са тенденциите в света на модата и красотата.

Сега тя отново направи това. Звездата се появи с идеалния маникюр за настъпващия есенен сезон. Джей Ло позира по дълго и обемно палто в жълто-зелено, с пусната права коса и ослепителен грим. Но ноктите ѝ изпъкнаха най-много. Виждаме, че те са лакирани в черешова мока.

Маникюрът е дело на маникюриста на знаменитости Том Бачик. Той подчертава, че с него се постига вампирска визия. Ноктите в тъмночервено редовно се завръщат през есента, когато стане хладно, стъмнява се по-рано и залагаме на по-тъмни тонове.
Освен това, особено в късната есен навън често има накапали листа в такова дълбоко червено.

Вампирската визия също е неразделна част от есенния сезон - заради празника Хелоуин на 31-и октомври. И изобщо - мистичното, загадъчно настроение, което носи този красив сезон.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

звезди красота тенденции маникюр есен Дженифър Лопес черешова мока
