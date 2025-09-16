Джей Ло показа хитовия маникюр за есента

За всички е известно, че Дженифър Лопес е модна икона. 56-годишната актриса и певица впечатлява със стила си и редовно показва какви ще са тенденциите в света на модата и красотата.

Сега тя отново направи това. Звездата се появи с идеалния маникюр за настъпващия есенен сезон. Джей Ло позира по дълго и обемно палто в жълто-зелено, с пусната права коса и ослепителен грим. Но ноктите ѝ изпъкнаха най-много. Виждаме, че те са лакирани в черешова мока.

Маникюрът е дело на маникюриста на знаменитости Том Бачик. Той подчертава, че с него се постига вампирска визия. Ноктите в тъмночервено редовно се завръщат през есента, когато стане хладно, стъмнява се по-рано и залагаме на по-тъмни тонове.

Освен това, особено в късната есен навън често има накапали листа в такова дълбоко червено.

Вампирската визия също е неразделна част от есенния сезон - заради празника Хелоуин на 31-и октомври. И изобщо - мистичното, загадъчно настроение, което носи този красив сезон.

