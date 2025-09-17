Меркурий преминава във Везни на 18 септември - за кои зодии това ще е добре?

На 18 септември Меркурий, планетата на комуникацията, мисълта, знанието, преминава във въздушния зодиакален знак Везни. Там планетата ще се чувства удобно до 6 октомври. Везните обичат да строят мостове и да намират начини да преодолеят различията си с другите. Те знаят, че има повече от една страна във всяка ситуация и искат да хармонизират противоположни гледни точки.

Преминаването на Меркурий в този миротворчески знак сигнализира за време, когато речта става малко по-мека, за да създаде повече хармония във взаимоотношенията ни. Всички ще бъдем малко по-склонни да намалим нивото на шум, позволявайки на двете страни на спора да бъдат чути. Ето защо транзитът на Меркурий във Везни е идеалното време за „излекуване на рани“, причинени от спорове или недоразумения с някого.

Сега фокусът ни е върху комуникацията и това не се отнася само за любовните връзки, но и за семейство, приятели и колеги. Ако сме имали някакви кавги или ако сме таили дългогодишна вражда, това е подходящ момент най-накрая да ги приключим, ако не директно, то поне вътрешно за себе си.

Източник: От 18 септември Меркурий носи късмет на тези 5 зодии