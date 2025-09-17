IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Меркурий преминава във Везни на 18 септември - за кои зодии това ще е добре?

И кои зодии да внимават

17.09.2025 | 17:45 ч. Обновена: 17.09.2025 | 18:22 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

На 18 септември Меркурий, планетата на комуникацията, мисълта, знанието, преминава във въздушния зодиакален знак Везни. Там планетата ще се чувства удобно до 6 октомври. Везните обичат да строят мостове и да намират начини да преодолеят различията си с другите. Те знаят, че има повече от една страна във всяка ситуация и искат да хармонизират противоположни гледни точки.

Преминаването на Меркурий в този миротворчески знак сигнализира за време, когато речта става малко по-мека, за да създаде повече хармония във взаимоотношенията ни. Всички ще бъдем малко по-склонни да намалим нивото на шум, позволявайки на двете страни на спора да бъдат чути. Ето защо транзитът на Меркурий във Везни е идеалното време за „излекуване на рани“, причинени от спорове или недоразумения с някого. 

Сега фокусът ни е върху комуникацията и това не се отнася само за любовните връзки, но и за семейство, приятели и колеги. Ако сме имали някакви кавги или ако сме таили дългогодишна вражда, това е подходящ момент най-накрая да ги приключим, ако не директно, то поне вътрешно за себе си. 

Източник: От 18 септември Меркурий носи късмет на тези 5 зодии

Тагове:

зодии зодии и късмет зодии и пари
