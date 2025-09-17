Най-красивите и влюбени двойки на червения килим на наградите „Еми“

Наградите „Еми“ 2025 превърнаха Лос Анджелис в сцена на любов, стил и неподправен холивудски чар.

Тази година звездните двойки превзеха червения килим с впечатляващи визии и демонстрация на елегантност, като доказаха, че истинският блясък е в романтиката между двама души.

На 77-ите награди „Еми“ модата на червения килим бе повече от красиви тоалети – беше любов, топлина и красота в погледите на влюбените двойки.

От топлите неутрални визии на Лейтън Мийстър и Адам Броуди, сладката рокля на Кристен Бел с класическия костюм на Дакс Шепърд, през класическите тоалети на Лесли Биб и Сам Рокуел, до огненочервената рокля на Селена Гомес и любовта в очите на годеника ѝ Бени Бланко – тази вечер Peacock Theatre бе сцена на нежност и романтика в стил Холивуд.

Най-елегантните двойки на 77-ите награди „Еми“

Лейтън Мийстър и Адам Броуди

Лейтън Мийстър подкрепи съпруга си Адам Броуди, който бе номиниран в категорията „Най-добър актьор“ за ролята на Ноа в шоуто „Никой не иска това“.

