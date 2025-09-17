IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 122

Най-красивите и влюбени двойки на червения килим на наградите „Еми“

Селена Гомес и Бени Бланко, както и Адам Броуди и Лейтън Мийстър бяха сред тях

17.09.2025 | 21:14 ч. Обновена: 17.09.2025 | 21:28 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Наградите „Еми“ 2025 превърнаха Лос Анджелис в сцена на любов, стил и неподправен холивудски чар.

Тази година звездните двойки превзеха червения килим с впечатляващи визии и демонстрация на елегантност, като доказаха, че истинският блясък е в романтиката между двама души.

На 77-ите награди „Еми“ модата на червения килим бе повече от красиви тоалети – беше любов, топлина и красота в погледите на влюбените двойки.

От топлите неутрални визии на Лейтън Мийстър и Адам Броуди, сладката рокля на Кристен Бел с класическия костюм на Дакс Шепърд, през класическите тоалети на Лесли Биб и Сам Рокуел, до огненочервената рокля на Селена Гомес и любовта в очите на годеника ѝ Бени Бланко – тази вечер Peacock Theatre бе сцена на нежност и романтика в стил Холивуд.

Най-елегантните двойки на 77-ите награди „Еми“

Лейтън Мийстър и Адам Броуди

Лейтън Мийстър подкрепи съпруга си Адам Броуди, който бе номиниран в категорията „Най-добър актьор“ за ролята на Ноа в шоуто „Никой не иска това“.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

наградите „Еми“
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem